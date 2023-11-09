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В китайской корпорации назвали сумму возможных инвестиций в угольный конвейер через Амур

«Сюань Юань» может вложить 5 млрд юаней в угольный конвейер через Амур

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Global Look Press

Китайская корпорация «Сюань Юань» готова инвестировать до 5 млрд юаней в строительство конвейерной системы перевалки угольной продукции через реку Амур из Амурской области в китайскую провинцию Хэйлунцзян. Об этом аналитическому центру «ИнфоТЭК» сообщил заместитель гендиректора по внешнему сотрудничеству корпорации, вице-председатель Ассоциации импорта угля в КНР Цзяо Цзянь.

По его словам, сейчас рассматриваются разные варианты строительства объекта, а также участия в проекте китайской компании.

«Если просто через Амур, это требует меньше инвестиций, небольшой объем. А если строить конвейер до разреза, это уже более существенные затраты. Мы готовы инвестировать порядка 5 млрд юаней, окончательная сумма будет зависеть от расстояния, условий», — сказал Цзянь, отметив, что для успешной реализации проекта необходима его поддержка на межгосударственном уровне.

Он заявил, что строительство объекта может начаться уже в следующем году, подчеркнув, что российско-китайское сотрудничество в угольной отрасли должно развиваться комплексно, включая совместную добычу угля, его транспортировку, реализацию инвестиционных проектов.

Объем перевалки продукции, как ожидается, составит 15 млн тонн в год.

Однако Цзянь отметил, что есть возможность дальнейшего увеличения до 70 млн тонн.

Напомним, соглашение о сотрудничестве о реализации инвестпроекта, нацеленного на развитие импорта российского угля, было подписано в ходе Восточного экономического форума в 2022 году между Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), «Центром развития портовой инфраструктуры» (ЦРПИ) и корпорацией «Сюань Юань».

Планируется, что конвейерная система будет создана на базе угольного терминала в Амурской области. На территории городского округа Хэйхэ провинции Хэйлунцзян возведут необходимую инфраструктуру для приема груза.

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