Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заверила Австрию, что поставки газа из России в страну сохранятся и после прекращения действия контракта на транзит через украинскую территорию, истекающего в конце 2024 года. Об этом сообщает ORF.

В публикации отмечается, что Стефанишина заверила австралийскую сторону в том, что Украина является надежным партнером, а также пообещала найти решение с европейскими партнерами, даже если это будет сложно по юридическим и политическим причинам.

До этого вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что самой большой загадкой XXI века останется отказ Европы от российских энергоносителей.

До этого глава «Нафтогаза» Чернышов заявил, что Украина не планирует продлевать контракт с «Газпромом» о транзите российского газа в Европу, который истекает 31 декабря 2024 года. В основном газ, поставляемый через Украину, покупает Венгрия и Словакия. В Будапеште пока не верят, что Украина добровольно откажется от денег за транзит, однако ищут пути доставки газа в обход Украины. Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков предупредил, что такое решение Киева приведет к росту цен на газ в Европе.

Ранее Шольц пообещал довести до конца дело по «Северным потокам».