Топ-менеджер Сбера назвал причины роста конкуренции на финансовом рынке России

Развитие платформ и экосистем в России приводит к тому, что лидеры e-com становятся еще сильнее, конкуренция усиливается, и это хорошо для потребителя. Об этом в ходе своего выступления на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин, его цитирует пресс-служба Сбера.

Во время пленарной дискуссии «Цифровизация и конкуренция: что это значит для финансового рынка», топ-менеджер Сбера отметил, что еще 3 года назад в компании понимали: крупнейшие отечественные e-com-маркетплейсы пойдут в daily banking.

«Несмотря на это, банк продолжил взаимодействовать с ними как с крупнейшими корпоративными клиентами и партнерами, помогая им выходить на рынок банковских услуг. В конечном счете от этого выиграли розничные клиенты, которые сегодня получают более удобные сервисы, чем 3 года назад», — отметил Александр Ведяхин.

Первый зампред правления Сбербанка считает, что максимум через 3 года на маркетплейсах можно будет брать кредиты, открывать депозиты, покупать страховки и так далее, и полагает, что это хорошо для конкуренции.

Отвечая на вопрос о необходимости дополнительного регулирования финансового рынка и экосистем, Ведяхин отметил, что финансовый рынок уже хорошо отрегулирован, а смысл регулировать экосистемы есть только там, где есть один монопольный игрок вроде Amazon. В России же потребитель может выбирать из большого числа различных экосистем, как финансовых, так и нефинансовых.

«У нас очень выровнен баланс. Можно действительно всех ровнять — и тогда не будет лидера, который будет вытягивать за собой рынок и у которого есть возможность инвестировать большие деньги в технологии искусственного интеллекта, быть первопроходцем, развивать эти технологии, а потом делиться этими технологиями. На финансовом рынке очень хорошо выстроена конкуренция, и она очень хорошо поддерживается», — сказал он.

Что касается регулирования экосистем, то тут, по мнению спикера, сложилась «уникальная ситуация, когда есть несколько экосистем».

«В моем понимании, их нужно регулировать, когда страдает потребитель, но в чем смысл регулирования, если есть огромная конкуренция, которая позволяет потребителю получать лучшие услуги», — заключил Ведяхин.