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Нейросеть поможет продавцам маркетплейса создавать рекламные баннеры

Автоматизация запуска рекламы поможет продавцам продвигать товар на маркетплейсе

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Unsplash

Продавцы «Яндекс Маркета» теперь могут создавать рекламные баннеры на главной странице маркетплейса с помощью YandexGPT — генеративной нейросети нового поколения от Яндекса, сообщили в пресс-службе компании. Сервис доступен в личном кабинет продавца, нужно указать ссылку на товар, и он самостоятельно сгенерирует текст и изображение баннера.

Изображение товара для баннера «Маркет» возьмет из карточки, которую укажет продавец во время запуска кампании, а составить релевантный заголовок поможет YandexGPT. Также можно добавить скидку или указать промокод. Если первый результат не устроит продавца, решение от «Маркета» предложит «бесконечное количество новых вариантов», заверили в компании.

Команда маркетплейса уверена, что автоматизация запуска медийной рекламы позволит продавцам сократить время модерации баннеров и сделать продвижение на площадке более доступным для всех партнеров.

В компании отмечают, что медийная реклама на маркетплейсе позволяет продавцам растить знание покупателей о новых товарах и брендах. Баннер на главной странице «Яндекс Маркета» — самый заметный формат на площадке. Он позволяет в среднем нарастить количество показов в 2 раза сразу после запуска, а для отдельных категорий в 5 и более раз.

В будущем сервис планирует масштабировать решение на другие форматы баннеров и предложить продавцам больше креативных шаблонов.

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