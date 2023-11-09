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В 56 российских регионах цены на новостройки обновили исторический максимум

Цены на новостройки в России достигли максимума с весны 2022 года

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Цена на новостройки в России составила 142,7 тыс. руб., что на 4,7% выше значения прошлого года. Об этом свидетельствуют опубликованные СберИндекс и «Домклик» данные средних цен квадратного метра по фактическим ипотечным сделкам Сбера по регионам России за октябрь 2023 года.

Так, цена на вторичное жилье выросла на 8,1%. Рост за месяц составил 2,2% для новостроек и 1,4% для «вторички». По словам экспертов, тенденция к ускорению ежемесячного роста цен на оба типа жилья усилилась и вернулась к уровням, которых рынок недвижимости не видел после весны 2022 года.

При этом на первичном рынке третий месяц подряд наблюдается более сильный рост, чем на вторичном. Цены на новостройки выросли за месяц в 70 регионах, в 56 из них - обновили исторический максимум.

Старший управляющий директор – директор Центра финансовой аналитики Михаил Матовников отметил, что ухудшение рыночных условий получения ипотеки на первичном и вторичном рынках способствовало резкому росту спроса на ипотеку на ожиданиях дальнейшего роста ставок и введения новых ограничений со стороны регулятора.

«Выдачи ипотеки в августе-октябре 2023 достигли рекордных значений за всю историю российского рынка. Сентябрьские выдачи на 37% превысили показатель декабря 2022 года. Октябрьские выдачи также будут выше декабря 2022 года, но ниже показателей августа-сентября 2023», — сказал он.

В свою очередь, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи напомнил, что за последние месяцы на рынке жилищного кредитования произошел целый ряд важных изменений.

«Во-первых, была увеличена ключевая ставка Центробанка до 15%. Во-вторых, правительством РФ был изменен минимальный первоначальный взнос до 20% по ключевым льготным программам. В-третьих, в октябре прошла новая волна повышения макропруденциальных требований по ипотечным кредитам.
Разумеется, совокупность этих факторов должна привести к существенному охлаждению рынка», — считает он.

По его словам, сейчас наблюдается снижение количества выдач ипотеки по сравнению с августом и сентябрем, но поскольку изменения в динамике выдач пока проявляются умеренно, цены продолжают расти по инерции.

«Вероятнее всего, когда запас предодобренных заявок иссякнет, и снижение спроса станет более явным, тогда мы, возможно, увидим изменение тренда стоимости. Дополнительным стимулом для корректировки цен может стать переориентация покупателей на более бюджетные сегменты рынка, например, на рынок ИЖС», — заключил Лейпи.

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