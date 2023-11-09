Набиуллина объяснила летнее ослабление рубля

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что ослабление курса рубля летом 2023 года прежде всего отражало устойчивое внутреннее инфляционное давление, а не изменения внешних условий. Ее слова приводит ТАСС.

«То ослабление рубля, которое началось в июле-августе, не было сдвигом в ответ на то, что изменились внешние условия. Оно отражало во многом устойчивое внутреннее инфляционное давление», — сказала глава регулятора.

Она отметила, что количество рублей, которое претендует на тот же объем валюты, включая доллары, евро и юани, выросло, в том числе благодаря кредитной активности.

Директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко заявил, что последствия увеличения ключевой ставки Банка России входят в число благоприятных факторов для рубля на ближайшую перспективу, поскольку предполагается замедление роста потребительских цен. Кроме того, по его словам, курс российской валюты поддерживается ценами на нефть и требованиями об обязательной продаже крупнейшими компаниями части экспортной выручки.

Ранее стало известно, как ослабление рубля отразилось на малом бизнесе.