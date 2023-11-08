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Банк ДОМ.РФ реализовал сквозное кредитование через интерфейс другого банка

С помощью проекта сквозного кредитования ДОМ.РФ одобрено 492 заявки

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Банк ДОМ.РФ реализовал сквозное кредитование через интерфейс другого кредитного учреждения для предпринимателей и предприятий «Точка». Меньше чем за месяц действия проекта одобрено 492 заявки на сумму 570 млн рублей. Об этом сообщили представители банков в рамках форума инновационных финансовых технологий Finopolis-2023.

Речь идет о полной автоматизации процесса кредитования – от получения и одобрения заявки до момента выдачи и дальнейшего обслуживания кредита.

«Банк ДОМ.РФ уделяет особое внимание поиску и внедрению новых технологичных решений, направленных на сокращение издержек и упрощение клиентского пути. В частности, мы продолжаем курс на цифровизацию: партнерство с «Точкой» – еще один важный шаг по поддержке малого и среднего бизнеса в России», — отметила директор подразделения «Малый и средний бизнес» банка ДОМ.РФ Анна Корнелюк.

По ее словам, легкий доступ к кредитным продуктам банка, а также возможность управлять финансами в режиме реального времени, существенно экономит время предпринимателей, способствуя развитию их компаний

Среди других преимуществ интеграции: процесс для клиентов проходит без дополнительных требований по открытию расчетного счета, переводу оборотов и других «скрытых» условий кредитования. Каждый третий (35%) предприниматель, который обращается за кредитом в рамках совместного проекта банка ДОМ.РФ и «Точки», работает в торговле, 17% – в недвижимости и строительной отрасли, 15% клиентов занимаются бизнесом в сфере транспорта и грузоперевозок.

«Сейчас наши клиенты могут получить кредит от банка-партнера, при этом не открывая в нем счет. Эта интеграция стала продолжением нашей концепции мультибанка – все необходимые для бизнеса продукты в одном окне», — рассказал директор по развитию нового бизнеса в «Точке» Антон Шкуратов.

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