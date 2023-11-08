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Власти РФ обсуждают с нефтяниками снятие запрета на экспорт бензина Аи-92

Минэнерго: власти РФ обсуждают с нефтяниками снятие запрета на экспорт бензина

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Правительство России сейчас обсуждает снятие запрета на экспорт бензина Аи-95 и Аи-92. Эту информацию подтвердил глава Министерства энергетики России Николай Шульгинов, чьи слова приводит ТАСС.

«Обсуждаем», — ответил министр на соответствующий вопрос.

По его словам, в настоящее время также ведется обсуждение по снятию запрета на продажу за границу бензина с более низким октановым числом.

Ранее Шульгинов заявил, что ведомство допускает снятие частичного запрета экспорта топлива из России, однако его сроки пока не определены.

В свою очередь, вице-премьер Российской Федерации Александр Новак говорил, что снятие ограничений на экспорт топлива из России пока не планируется.

До этого в Минэнерго спрогнозировали возможное сокращение экспорта нефти и нефтепродуктов из России в ноябре более чем на 300 тысяч баррелей в сутки.

Ранее сообщалось, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель.

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