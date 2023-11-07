Депутат Госдумы сравнил монетарную политику ЦБ и Минфина с западными санкциями

Последние события свидетельствуют о том, что санкционное давление на Россию будет усиливаться и основной удар по-прежнему направлен против российской нефтяной отрасли, однако направление действий западных регуляторов удивительным образом совпадает с действиями регуляторов отечественных. Такое мнение в своей статье, опубликованной в «Независимой газете», высказал зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

Парламентарий сравнил идею отечественных регуляторов по установлению 200% штрафов против российских компаний, если конечная цена у контрагента отличается от начальной цены контракта, с западными санкциями. По его мнению, это ограничит круг потребителей российского экспорта нефти собственными перерабатывающими предприятиями.

«Подчеркну, эта идея отечественных регуляторов — OFAC просто нервно курит в сторонке», — написал автор материала.

Он добавил, что «уже сейчас налоговая неопределенность весьма серьезно мешает нефтяной отрасли».

Депутат отметил, что с 2020 по 2023 год более 20 повышающих налоговую нагрузку изменений законодательства изъяли из отрасли более 1,5 трлн рублей инвестиционных ресурсов.

«Сохранение прибыльности — результат жесткого менеджмента и внешней конъюнктуры, но их ресурсы на исходе. Так, в 2022 году налоговая нагрузка (доля налогов в финансовом результате по данным ФНС) нефтяной отрасли составляет 78%», — заявил депутат.

Делягин привел данные ФНС, согласно которым налоговая нагрузка производителей минеральных удобрений составляет 26%, угольных компаний и финансового сектора — 29%, электроэнергетики — 42%, металлургии и трубопроводных монополий — 46%, связи и интернета — 48%.

Он напомнил, что рост доходов бюджета РФ на 2024-2026 годы планируется получить в том числе за счет роста расчетных цен на нефть в целях налогообложения, в который будут включаться не только доходы нефтяников, но и предполагаемые расходы на ее транспортировку и страхование.

Автор называет нефтяную отрасль «хребтом российской экономики» и считает, что такой подход может сломать его.