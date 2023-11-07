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В UBS сообщили об опасном риске ухода мировой экономики в теневой сектор

Глава UBS Келлехер заявил, что 50% мировых активов ушли в теневой сектор

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Председатель совета директоров UBS Group Колм Келлехер заявил, что 50% мировых финансовых активов ушли в теневой сектор. Об этом сообщает информационному агентству Bloomberg.

«Это реальная причина для беспокойства. Следующий кризис, когда он произойдет, будет в этом секторе. Это будет фидуциарный кризис», — заявил Келлехер на форуме в Гонконге.

Фидуциарный кризис иначе называют кризисом подрыва доверия, в данном случае — к финансовым институтам. Коллега Келлехера, основатель компании Citadel Кен Гриффин назвал опасной тенденцию деглобализации мировой экономики и торговых отношений. Гриффин отметил, что не может спрогнозировать, как сильно вырастет инфляция и какие еще будут последствия в результате деглобализации экономики.

До этого экономисты Международного валютного фонда построили модель двух мировых торговых блоков, на которые может распасться мировая экономика.

Ранее ученые ВШЭ пришли к выводу, что почти вся промышленность в РФ испытывает высокую кадровую уязвимость.

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