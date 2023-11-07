Россияне теряют интерес к подорожавшей недвижимости в Дубае

Бум покупок россиянами недвижимости в крупнейшем городе Объединенных Арабских Эмиратов Дубае, похоже, закончился. В последние несколько месяцев сделки замедлились, после того как за год рубль потерял треть своей стоимости, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на брокеров.

После всплеска покупок в 2022 году после начала Россией военной операции на Украине, по словам брокеров, наблюдается естественный спад, и некоторые переехавшие в Дубай россияне решили, что город не для них, и уехали.

Больше всего спад ощутил роскошный сегмент рынка недвижимости.

Как рассказал генеральный директор дубайской брокерской компании Unique Properties Араш Джалили, россияне в 2022 году покупали дорогую недвижимость, не задаваясь вопросом, стоит ли она $10 млн или $15 млн, но теперь подобного не наблюдается.

По оценкам Джалили, количество транзакций, совершаемых гражданами РФ в его фирме, упало на 15%, при этом стоимость этих транзакций упала на 50%.

Некоторые российские покупатели пытаются выйти из сделок, когда окончательная цена оказывается намного больше, чем они ожидали. В Дубае люди обычно вкладывают от 10% до 20% в недвижимость еще до начала строительства. Российские клиенты, купившие три или четыре объекта на стадии строительства, которые еще могут получить прибыль от своих акций, пытаются их продать, говорит Джалили. В некоторых случаях россияне продавали эти активы с убытком или даже объявляли дефолт, добавил он.

До этого сообщалось, что «Аэрофлот» увеличит частоту полетов из Москвы в Дубай (ОАЭ) с 30 октября.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.