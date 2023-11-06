Турция установила рекорд по экспорту в октябре

Экспорт Турции в октябре 2022 года составил $22,9 млрд, что является рекордным показателем. Об этом сообщил министр торговли страны Омер Болат, передает ТАСС.

По его словам, по сравнению с октябрем прошлого года экспорт вырос на 7,4%. «В октябре мы достигли самых высоких экспортных показателей в истории», — отметил министр.

С начала года экспорт Турции также установил рекорд и достиг $254,4 млрд. Ранее власти страны заявляли о планах довести экспортные поступления до $265 млрд к концу 2023 года.

Достижение рекордных показателей экспорта свидетельствует об устойчивости турецкой экономики на фоне глобальных кризисных явлений. Увеличение экспортных доходов положительно влияет на торговый баланс и курс национальной валюты.

До этого стало известно, что Турция запланировала создать шесть логистических центров. Как сообщается, четыре из шести центров будут созданы в Европе, остальные две — в США. Базы позволят компаниям воспользоваться складскими и транспортными услугами, а также упростят таможенное оформление.

Ранее в США признали, что санкции не снижают нефтяные доходы России.