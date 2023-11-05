В Крыму начали подсчет ущерба из-за украинской энергоблокады

Глава крымского парламента Владимир Константинов сообщил, что в регионе ведут подсчет ущерба из-за энергетической блокады со стороны Украины. Об этом он заявил РИА Новости.

«Мы уже провели по энергоблокаде первое заседание. Сумма заявленных потерь по энергоблокаде больше, чем по водной блокаде. Это понятно и логично. У киевского режима была задача вообще энергетически положить полуостров, создав невероятного уровня экологическую катастрофу», — заявил Константинов.

Крым был полностью обесточен в ночь на 22 ноября 2015 года. Подрыв опор вывел из строя все четыре ЛЭП, идущие с Украины. Ситуацию изменил запуск энергомоста из Краснодарского края и строительство двух новых ТЭС.

До этого глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов заявил, что Крым подаст на Украину иск за энергоблокаду.

По его словам, сейчас ведется работа по подготовке следующего иска по энергоблокаде.

Ранее в Крыму заявили, что режим на Украине является преступным и направлен на разрушение.