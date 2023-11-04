Вице-премьер Абрамченко прокомментировала рост цен на продовольствие

Вице-премьер России Виктория Абрамченко заявила, что рост цен на продовольствие в России по итогам 2023 года не превысит инфляцию, которая прогнозируется на уровне не выше 7,5%. Об этом сообщает РИА Новости.

«В рамках, которые планировали, удержимся точно. Мы анализируем ситуацию внутри страны и сравниваем себя с ситуацией на мировых рынках», — заявила она.

По ее словам, мировая продовольственная инфляция составляет 18-20%.

По прогнозу Банка России, инфляция в стране до конца 2023 года составит 7-7,5%. ЦБ также установил прогнозный диапазон на 2024 год на уровне 4-4,5% вместо ожидавшихся прежде 4%.

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина в ходе своего выступления на марафоне общества «Знание» в рамках выставки-форума «Россия» назвала российскую банковскую систему абсолютно здоровой. Набиуллина отметила, что банковская система является кровеносной системой экономики, поскольку «она позволяет сбережения трансформировать в кредиты и в целом в инвестиции».

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.