ЕС скоро представит 12-й пакет санкций против России

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК в ближайшее время представит 12-й пакет санкций Евросоюза в отношении России с запретами на импорт и экспорт товаров и ужесточением потолка цен на нефть. Об этом сообщает ТАСС.

«Скоро мы предложим 12-й пакет санкций. С новым черным списком. С новыми запретами на импорт и экспорт», — отметила она.

По ее словам, также в нем будет ужесточен потолок цен на нефть и меры по обходу санкций со стороны России.

До этого агентство Bloomberg сообщило, что Евросоюз разрабатывает 12-й пакет ограничительных мер против РФ, нацеленный на €2,5 млрд импорта из РФ и столько же экспорта в сумме около $5,3 млрд. Как уточнили источники издания, ЕС ставит целью закрыть возможности обхода санкций через третьи страны и лишить Кремль доходов. Новые санкции коснутся российского экспорта сварочного оборудования, химикатов и высокотехнологичных товаров военного назначения. Также планируется ограничить импорт металлов, стройматериалов, транспортных средств и алмазов.

Ранее США ввели новые санкции против России.