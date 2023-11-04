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ЕС скоро представит 12-й пакет санкций против России

ЕС представит 12-й пакет санкций с ужесточением потолка цен на нефть

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК в ближайшее время представит 12-й пакет санкций Евросоюза в отношении России с запретами на импорт и экспорт товаров и ужесточением потолка цен на нефть. Об этом сообщает ТАСС.

«Скоро мы предложим 12-й пакет санкций. С новым черным списком. С новыми запретами на импорт и экспорт», — отметила она.

По ее словам, также в нем будет ужесточен потолок цен на нефть и меры по обходу санкций со стороны России.

До этого агентство Bloomberg сообщило, что Евросоюз разрабатывает 12-й пакет ограничительных мер против РФ, нацеленный на €2,5 млрд импорта из РФ и столько же экспорта в сумме около $5,3 млрд. Как уточнили источники издания, ЕС ставит целью закрыть возможности обхода санкций через третьи страны и лишить Кремль доходов. Новые санкции коснутся российского экспорта сварочного оборудования, химикатов и высокотехнологичных товаров военного назначения. Также планируется ограничить импорт металлов, стройматериалов, транспортных средств и алмазов.

Ранее США ввели новые санкции против России.

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Санкции против России
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