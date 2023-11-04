Вице-премьер Абрамченко рассказала, когда в Китай поступит российская свинина

Поставки свинины из России в Китай могут начаться к середине следующего года. Об этом РИА Новости сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко в кулуарах выставки «Россия» на ВДНХ.

«Возможно, к середине следующего года», — сказала она.

Абрамченко отметила, что все процедуры в рамках договоренностей РФ и КНР по поставкам свинины сейчас идут в штатном режиме. По ее словам, главное таможенное управление Китая провело серию переговоров с российскими профильными ведомствами. Вице-премьер подчеркнула, что эти переговоры продолжались на протяжении многих лет, и китайская сторона сняла ограничения для всей территории России.

«Но сейчас необходимо оформить несколько документов: соответствующий протокол и дальше уже договориться об открытии, об экспертизе конкретных предприятий, которые будут поставлять мясо свинины на китайский рынок», — пояснила Абрамченко.

До этого сообщалось, что с 24 августа Китай прекратил импорт мяса птицы, выпущенного четырьмя российскими предприятиями, расположенными в Краснодарском и Ставропольском крае и Самарской области.

Ранее сообщалось, что магазинам могут разрешить бесплатно раздавать продукты.