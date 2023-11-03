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В России спрогнозировали доллар по 90 рублей к концу ноября

Инвестстратег Бахтин спрогнозировал доллар по 90 рублей к концу ноября

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Depositphotos

Доллар будет стоить 90 рублей ближе к концу ноября под влиянием налогового периода. Такой прогноз «Газете.Ru» дал инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.

Во время налогового периода компании начинают обменивать валюту для уплаты сборов, причем часто в одни и те же дни. Как правило, это происходит под конец налогового периода. Например, налог на добычу полезных ископаемых взимается каждый месяц с нефтяников. Они продают заработанную на экспорте топлива валюту. Как следствие, в России ее становится больше, а при росте предложения валюты в России рубль традиционно укрепляется.

«Базовую поддержку российская валюта продолжает получать со стороны действия нормативов обязательной продажи экспортерами валютной выручки, относительно комфортных цен на нефть и повышения ключевой ставки. Если доллар продолжит отступать к другим валютам, а нефть будет восстанавливаться, рубль может оттеснить американскую валюту ближе к 92,5 рублям», — сказал Бахтин.

Он добавил, что пробить эту сильную зону поддержки доллара в короткий срок будет непросто.

Курс рубля в пятницу умеренно укрепляется вблизи отметки 93 рублей за доллар.

Ранее инвестстратег назвал новый уровень курса доллара после его падения до 91,6 рубля.

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