В Минэнерго спрогнозировали падение экспорта нефти и нефтепродуктов из РФ

Экспорт нефти и нефтепродуктов из России в ноябре может сократиться более чем на 300 тысяч баррелей в сутки по сравнению со средним значением мая-июня. Об этом сообщается на сайте Минэнерго России.

«Минэнерго России прогнозирует, что в ноябре 2023 года экспорт нефти и нефтепродуктов сократится более, чем на 300 тысяч баррелей в сутки по сравнению со средним значением мая-июня 2023 года, выбранным за индикативный уровень для добровольного снижения экспорта нефти и нефтепродуктов», — сказано в сообщении ведомства.

До этого руководитель Министерства энергетики Российской Федерации Николай Шульгинов заявил, что ведомство допускает снятие частичного запрета экспорта топлива из России, однако его сроки пока не определены.

Первый замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин также заявлял, что отмена запрета на экспорт нефтепродуктов из РФ возможна при полном насыщении внутреннего рынка.

21 сентября 2023 года правительство России ввело временное ограничение на экспорт бензина и дизельного топлива. Решение принято для стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке страны.

Ранее президент России Владимир Путин указал на неэффективность мер по снижению цен на топливо.