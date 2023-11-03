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В МИД РФ рассказали о потерях ЕС из-за санкций и разрыва отношений с Россией

Дипломат Грушко: ЕС потерял от санкций и разрыва отношений с РФ около $1,5 трлн

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что санкции и разрыв экономических связей с Россией уже стоили Евросоюзу (ЕС) около $1,5 трлн. Его слова в кулуарах Евразийского экономического форума передает РИА Новости.

По словам дипломата, в 2013 году объем торговли ЕС с Россией составлял $417 млрд, а при отсутствии санкций в этом году он мог бы достичь $700 млрд. Однако в 2022 году он составил $200 млрд, за первое полугодие 2023 года — $47 млрд, а концу года опустится меньше $100 млрд. По мнению Грушко, на следующий год объем торговли ЕС с Россией составит $50 млрд, а после будет стремиться к нулю.

Замглавы МИД РФ отметил, что общие потери Евросоюза от введенных санкций и принятых решений в экономических областях по сворачиванию сотрудничества с Россией составляет примерно $1,5 трлн, и это самые скромные подсчеты.

«Германская промышленность покупает газ по ценам втрое выше, чем на внутреннем рынка США, индустрия перетекает в Северную Америку, и все это происходит, несмотря на сигналы бизнеса», — добавил дипломат.

До этого временно исполняющий обязанности руководителя Федеральной таможенной службы РФ Руслан Давыдов заявлял в интервью RT, что с 2014 года доля Евросоюза в торговле России и государств ЕАЭС сократилась с 54% до 16% вследствие антироссийских санкций.

В конце октября немецкий журналист Вольфганг Мюнхау писал в статье для британского журнала New Statesman, что страны ЕС понесли намного больший ущерб от санкций по сравнению с Россией, в отношении которой и были введены эти ограничения. Из-за этого, по его мнению, в будущем региональное содружество может «дать трещину».

Ранее в Кремле заявили, что санкционное давление на РФ будет усиливаться.

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