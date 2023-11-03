В США хотят посадить на 115 лет основателя криптовалютной биржи FTC

Суд в США признал виновным основателя криптовалютной биржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида по обвинению в мошенничестве и заговоре. Об этом сообщает телеканал CNBC.

Компания FTX в начале ноября 2022 года сообщила, что подала заявление о банкротстве, при этом Бэнкман-Фрид также ушел в отставку с поста главы компании. Однако Комиссия по ценным бумагам и биржам США в декабре того же года заподозрила компанию в мошенничестве.

Согласно обвинению, криптобиржа получила $1,8 млрд от инвесторов, которые вместо целевого расходования были переведены на частный хедж-фонд Бэнкмана-Фрида.

Теперь, когда его вина считается доказанной, Бэнкману-Фриду грозит тюремный срок в 115 лет.

До этого суд отправил в тюрьму основателя криптовалютной биржи FTX Бэнкмана-Фрида.

Бэнкман-Фрид будет находиться в центре заключения в Бруклине.

Ранее основатель FTX был выпущен под залог $250 млн.