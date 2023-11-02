Производителям товаров первой необходимости запретили менять объем упаковки

Производителям товаров первой необходимости по ГОСТу запретили менять объем упаковки, который не предусмотрен межгосударственным стандартом. Об этом сообщила Генеральная прокуратура России.

«Теперь производители, желающие заявить об их соответствии ГОСТу, должны использовать фиксированные значения количества названного товара. Например, по новым правилам гречневая крупа подлежит фасовке по 500, 1000, 2000 грамм, молоко – 200, 250, 500, 1000, 2000 миллилитров», — следует из сообщения.

Под ограничения также попали производители сахара, муки, соли, риса, пшена, черного чая, подсолнечного и сливочного масла, вермишели.

Такое решение было принято по итогам совещания в Генпрокуратуре. Оно прошло по поручению генпрокурора Игоря Краснова. На нем обсудили результаты работы Минпромторга и Росстандарта по принятию мер для противодействия манипулированию в сфере потребительского рынка. В совещании также приняли участие представители Минсельхоза России и Роспотребнадзора.

Генеральная прокуратура в августе предложила рассмотреть вопрос о том, чтобы внести изменения в ГОСТ на пищевые продукты и установить единые требования к их фасовке. Речь шла о шринкфляции, когда производители сокращают объем упаковки, например с 1 л до 900 мл, оставляя на него прежнюю цену. В феврале сообщалось, что российские производители молочной продукции стали чаще указывать на упаковке питьевого молока, сливок и кефира вес продукта, а не его объем.

Ранее сообщалось о массовой шринкфляции в московских магазинах.