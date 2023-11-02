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Эксперты предупредили об угрозе для мировой экономики

NYT: эскалация на Ближнем Востоке грозит мировой экономике потерей $2 трлн

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Alex Grimm/Reuters

Эскалация боевых действий между Израилем и палестинским движением ХАМАС грозит перерасти в региональный конфликт и нанести ущерб хрупкой мировой экономике в виде потери $2 трлн. Об этом сообщает газета The New York Times, со ссылкой на мнение главного экономиста EY-Parthenon Грегори Дако.

Дако считает, что наихудший сценарий расширения войны может привести к резкому росту цен на нефть до $150 за баррель с нынешних $85. «Глобальные экономические последствия этого сценария серьезны», — предупредил он. При этом он считает, что все это может вызвать умеренную рецессию и падение цен на акции, что и приведет к падению мировой экономики на триллионы долларов.

По словам других экспертов, эскалация может затормозить рост и вновь подстегнуть инфляцию в планетарном масштабе. Мировая экономика только начала восстанавливаться после шоков из-за пандемии COVID-19 и конфликта между Россией и Украиной.

Главный экономист Всемирного банка Индермит Гилл отметил, что сейчас впервые происходят сразу два энергетических шока. Рост цен на нефть и газ не только снижает покупательную способность, но и ударяет по производству продовольствия.

Председатель ФРС Джером Пауэлл накануне заявил, что пока неясно, приведет ли конфликт на Ближнем Востоке к существенным экономическим последствиям для США. Однако он признал его чрезвычайную важность.

До этого эксперт предрек, что эскалация на Ближнем Востоке может поднять стоимость нефти до $400.

Ранее мировой экономике предрекли финансовое заражение.

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