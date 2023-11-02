Россияне разместили на вкладах и счетах в банках 41,4 трлн рублей

За январь – июнь 2023 года объем денег, которые россияне разместили на вкладах, текущих и накопительных счетах в банках страны, вырос на 13%, до 41,4 млн рублей. Об этом говорится в исследовании банка ВТБ, которое поступило в редакцию «Газеты.Ru».

Объем вкладов увеличился на 20% на фоне роста ставок по рублевым депозитам. Прирост денег населения на рублевых счетах до востребования составил около 5%.

Объем привлеченных от россиян средств в ВТБ с начала года вырос на 15% и превысил 6 трлн рублей.

«Изменение ключевой ставки существенно повлияло на розничный рынок, изменив модель поведения клиентов с кредитной на сберегательную. Ранее мы ожидали, что отметки в 40 трлн рублей рынок сможет достичь только по итогам года, но уже сейчас он приближается к 41,5 трлн, и для нынешнего года это не предел. По нашим прогнозам, остаток года будет отмечен новым мощным всплеском интереса к сберегательным продуктам, особенно с учетом раунда повышения ставок в крупнейших банках в начале ноября. Ставки достигают 15%», – отметила начальник управления «Сбережения» ВТБ Наталья Тучкова.

Ранее ВТБ повысил ставки по всей линейке вкладов и накопительным счетам. В среднем рост составил 2,5 процентных пункта. Ставки по вкладам составляют до 15% годовых в зависимости от их срока и типа, а при переводе пенсии в ВТБ максимальная доходность для клиентов будет 16% годовых. По накопительному счету также можно заработать до 15%.

27 октября Центробанк РФ повысил ключевую ставку сразу на 200 базисных пунктов, до 15% годовых. Как правило, российские банки ориентируются на решения регулятора при определении уровня ставок по вкладам и кредитам. Кандидат экономических наук, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер объяснял, что при повышении ключевой ставки, например, на 1 процентный пункт, кредитные организации поднимают ставки по депозитам и займам также примерно на 1 п.п.

Что ждать россиянам от нового повышения ключевой ставки — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиянам обещали предновогодние предложения по вкладам.