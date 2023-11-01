Фридман не исключил отказ от продажи доли в Альфа-банке

Российский бизнесмен Михаил Фридман не исключил, что откажется от продажи своей доли в Альфа-банке. Об этом сообщает Bloomberg.

Процесс вывода активов начался девять месяцев назад, но европейские регуляторы пока не выдали разрешения на сделку, уточнил Фридман. В случае получения такого разрешения бизнесмен совместно с бывшим главой Альфа-Банка Петром Авеном собирается повторно «взвесить все за и против».

В Альфа-банке готовится смена контролирующих акционеров, которая не потребует согласования регуляторов, новым владельцем банка может стать один из основателей «Альфа-групп» Андрей Косогов, сообщал банк весной. В банке подтвердили, что основатели банка Михаил Фридман и Петр Авен обсуждают продажу своих долей другому бенефициару — Андрею Косогову.

По информации Financial Times, Фридман и Авен, живущие в Лондоне, «хотят сделать все возможное, чтобы избавиться от своих российских активов, добиваясь снятия санкций», которые были введены против них после начала российской спецоперации на Украине.

Ранее Авен и Фридман признали свою ошибку.