В России ввели новый запрет для иностранных компаний

Российские власти приняли дополнительные меры по ограничению возможностей западных компаний, покидающих страну, получать выручку от продажи активов в иностранной валюте. Об этом сообщает Financial Times.
Как сообщают издание, теперь сделки с зарубежными компаниями могут затягиваться или частично блокироваться. Одна из известных мер — вывод средств может осуществляться только через специальный счет типа «С», либо в российской валюте полностью сразу. Однако западные инвесторы жалуются, что фактически установлены ежемесячные лимиты на перевод валюты за границу.
Так, при сделках стоимостью в $300 млн компаниям разрешали перевести не более $20 млн ежедневно. Это жесткое валютное регулирование, отмечают эксперты. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с изданием отметил, что у российской валюты «абсолютный» приоритет.
Минфин России не ответил на запрос FT о новых мерах. Издание связало их с желанием властей укрепить курс рубля. Банкиры жалуются, что такие действия только ухудшают инвестиционный климат в РФ.
До этого Песков прокомментировал волатильность курса рубля.
Ранее в Кремле раскрыли механизм продажи активов в РФ иностранными компаниями.