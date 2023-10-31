Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В России ввели новый запрет для иностранных компаний

FT: в РФ ужесточили правила перевода денег за рубеж компаниям, продающим активы

close
100%
Максим Блинов/РИА «Новости»

Российские власти приняли дополнительные меры по ограничению возможностей западных компаний, покидающих страну, получать выручку от продажи активов в иностранной валюте. Об этом сообщает Financial Times.

Как сообщают издание, теперь сделки с зарубежными компаниями могут затягиваться или частично блокироваться. Одна из известных мер — вывод средств может осуществляться только через специальный счет типа «С», либо в российской валюте полностью сразу. Однако западные инвесторы жалуются, что фактически установлены ежемесячные лимиты на перевод валюты за границу.

Так, при сделках стоимостью в $300 млн компаниям разрешали перевести не более $20 млн ежедневно. Это жесткое валютное регулирование, отмечают эксперты. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с изданием отметил, что у российской валюты «абсолютный» приоритет.

Минфин России не ответил на запрос FT о новых мерах. Издание связало их с желанием властей укрепить курс рубля. Банкиры жалуются, что такие действия только ухудшают инвестиционный климат в РФ.

До этого Песков прокомментировал волатильность курса рубля.

Ранее в Кремле раскрыли механизм продажи активов в РФ иностранными компаниями.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий