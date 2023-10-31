В России ввели новый запрет для иностранных компаний

Российские власти приняли дополнительные меры по ограничению возможностей западных компаний, покидающих страну, получать выручку от продажи активов в иностранной валюте. Об этом сообщает Financial Times.

Как сообщают издание, теперь сделки с зарубежными компаниями могут затягиваться или частично блокироваться. Одна из известных мер — вывод средств может осуществляться только через специальный счет типа «С», либо в российской валюте полностью сразу. Однако западные инвесторы жалуются, что фактически установлены ежемесячные лимиты на перевод валюты за границу.

Так, при сделках стоимостью в $300 млн компаниям разрешали перевести не более $20 млн ежедневно. Это жесткое валютное регулирование, отмечают эксперты. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с изданием отметил, что у российской валюты «абсолютный» приоритет.

Минфин России не ответил на запрос FT о новых мерах. Издание связало их с желанием властей укрепить курс рубля. Банкиры жалуются, что такие действия только ухудшают инвестиционный климат в РФ.

До этого Песков прокомментировал волатильность курса рубля.

Ранее в Кремле раскрыли механизм продажи активов в РФ иностранными компаниями.