В Газе заявили, что ни капли топлива не поступило с момента эскалации

Ни одна капля топлива не поступила на территорию палестинского сектора Газа с момента обострения ситуации 7 октября. Об этом телеканалу Al Jazeera сообщили в МВД сектора Газа.

В ведомстве заявили о «необходимости скорейших поставок топлива в сектор Газа и прекращении преступных действий Израиля».

Также, отмечают корреспонденты телеканала, авиаудары и массированные бомбардировки нанесли ущерб инфраструктуре, соединяющей север и юг Газы. Это затрудняет получение людьми предметов первой необходимости из гуманитарных конвоев, которым было разрешено въехать в Газу.

7 октября силы палестинского движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и сотни заложников. Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. Воздушные силы Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор.

Ранее министр нацбезопасности Израиля Бен-Гвир заявил, что до освобождения гражданских заложников в Газу нужно отправлять только «сотни тонн взрывчатки» и «ни грамма гуманитарной помощи».