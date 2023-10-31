В России начали страховать имущество от падения дронов

В России появились полисы страхования имущества от падения дронов и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом пишет «Коммерсантъ».

По информации издания, подобные страховые полисы предлагают сразу несколько компаний. В частности, у страховой компании ВСК есть полисы от падения боевых дронов и БПЛА, а также их частей. Полис покрывает повреждения конструктивных элементов, внутренней отделки квартиры или дома.

«АльфаСтрахование» предлагает оформлять страховку от падения БПЛА, дронов и других летательных аппаратов в качестве дополнительной опции к страхованию имущества по классическим рискам.

До этого Министерство обороны России сообщило о пресеченной попытке совершить атаку с помощью беспилотника самолетного типа на территории РФ. Украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области дежурными средствами противовоздушной обороны.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.