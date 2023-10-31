В Кремле раскрыли механизм продажи активов в РФ иностранными компаниями

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что необходимость для иностранных компаний, уходящих из России, продавать активы в рублях не обусловлена падением курса рубля.

На вопрос журналиста, как будет работать механизм продажи активов, Песков посоветовал обратиться за дополнительной информацией в специальную правительственную комиссию.

«Выходить они (компании. — «Газета.Ru») будут на тех условиях, которые скажут в комиссии. Свободного выхода сейчас быть не может. Комиссия их (компании. — «Газета.Ru») строго регулирует, вся информация доступна в комиссии. Здесь очень важно понимать, что Россия по-прежнему страна, которая остается открытой для зарубежных инвесторов», — поделился Песков.

Он добавил, что многие ниши, освободившиеся в результате ухода одних компаний, сразу занимаются другими компаниями.

По словам Пескова, Россия по-прежнему готова создавать условия для работы иностранных компаний, но для стран Запада с учетом квазивойн, которые ведутся с РФ, действует особый режим.

До этого глава комитета по законодательству госсовета Республики Крым Сергей Трофимов заявлял, что одним из путей возмещения региону ущерба за водную блокаду полуострова вполне мог бы стать арест активов Украины за границей.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.