В МТС рассказали, почему выступают против безлимитной раздачи интернета

Оператор МТС выступает против безлимитной раздачи мобильного интернета, сообщила РИА Новости компания. Там заявили, что отсутствие ограничений для единичных пользователей, использующих мобильную сеть для торрентов и стриминга, ведет к значимому ухудшению качества связи для большинства абонентов.

«Выравнивание стоимости трафика для всех категорий устройств приведет к тому, что операторы будут вынуждены поднять стоимость трафика для всех тарифов», — объяснили также в МТС.

Оператор добавил, что при безлимитной раздаче интернет-трафика повысится стоимость, в результате чего рядовые абоненты со смартфонами фактически будут платить за абонентов, активно раздающих трафик.

В МТС подчеркнули, что текущие тарифы на мобильную связь экономически рассчитаны на индивидуальное потребление трафика со смартфонов и мобильных устройств. А для ноутбуков и настольных компьютеров предусмотрена другая линейка тарифов. Причина – они потребляют в разы больше трафика за единицу времени.

30 октября сообщалось, что «Мегафон», «Билайн» и Tele2 отменяют плату за раздачу интернет-трафика.

До этого отменить такую плату операторов «большой четверки» обязала Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России. Регулятор посчитал, что операторы навязывали абонентам невыгодные условия договора об оказании услуг связи путем установления платы за раздачу интернет-трафика с абонентских устройств.

Аналитики тогда прогнозировали, что операторы мобильной связи согласятся с предписанием ФАС. Эксперты также отмечали, что пользователи, которые приобретают ограниченный пакет интернета, имеют право им распоряжаться по своему усмотрению.

Ранее МТС сообщал, что россияне стали чаще покупать флагманские смартфоны.