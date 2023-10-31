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Россия готова нарастить экспорт нефти на фоне растущих цен

Kpler: Россия может в ноябре нарастить экспорт нефти на фоне высоких цен

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Ritzau Scanpix

На фоне высоких цен Россия может резко увеличить экспорт нефти в ноябре. По прогнозам аналитической компании Kpler, которые приводит «Коммерсантъ», морские отгрузки российской нефти могут вырасти на 200 тыс. баррелей в сутки по сравнению с октябрем.

Как отмечает издание, Россия ввела политику ограничения экспорта нефти с лета, однако, по мнению экспертов, лишь с декабря морские поставки этого продукта начнут заметно снижаться.

За 25 дней октября российские нефтекомпании в среднем перерабатывали около 5,3 млн баррелей в сутки (б/с), но с завершением ремонтов на ряде крупных российских НПЗ в конце октября, вероятно, произойдет рост переработки нефти в ноябре.
Как правило, период ремонтов на НПЗ вызывает активизацию экспорта нефти, отмечает Виктор Катона из Kpler.

Согласно прогнозу аналитической компании, РФ может увеличить морской экспорт нефти в ноябре до 3,6-3,7 млн б/с — максимального уровня с мая. По состоянию на октябрь аналитическая компания ожидает, что морские поставки нефти за рубеж составят 3,5 млн б/с против 3,45 млн б/с в сентябре.

Увеличение октябрьского морского экспорта объясняется ростом погрузки по трубопроводной системе ВСТО в порт Козьмино. В середине сентября она снизилась из-за ремонтов на трубопроводе, а также в связи с увеличением поставок Urals из портов европейской части РФ, которые впервые с мая превысили уровень 2 млн б/с.

30 октября аналитики Всемирного банка опубликовали прогноз, согласно которого нефть на сырьевых рынках может подскочить выше $150 за баррель при дальнейшем обострении конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее стало известно, что Саудовская Аравия впервые за полгода может не поднять цену на нефть для Азии.

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