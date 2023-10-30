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Экономист призвал США к переговорам с Россией о безопасности

Экономист Сакс посоветовал Байдену пойти на уступки Путину ради мира

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Kevin Lamarque/Reuters

Украине грозит экономический, демографический и военный коллапс, США необходимо подумать как выходить из этой щекотливой ситуации. Об этом рассказал в своей колонке американский экономист Джеффри Сакс для греческого издания Kathimerini.

Сакс считает, что неоконсерваторы в США и политики в Лондоне подталкивают Вашингтон к эскалации конфликта, однако необходимо проявить больше хладнокровия. Экономист призвал американские власти начать переговоры с Москвой и пообещать не расширять НАТО на восток.

«Президент Джо Байден должен проинформировать президента Владимира Путина, что США прекратят расширение НАТО на восток, если они достигнут нового соглашения по вопросам безопасности», — подчеркнул Сакс.

Он считает, что Байдену следует согласиться на переговоры с Россией о новом договоре о безопасности, аналогичном предложению Путина от декабря 2021 года. По мнению экономиста, ранее Байден ошибочно отказался от таких переговоров.

Накануне Медведев оценил планы Германии закупать газ в Нигерии.

Ранее Украине предрекли крах из-за полного отказа Зеленского от переговоров с Россией.

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