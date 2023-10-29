Посол России заявил о последствиях запрета на ввоз рыбы из Норвегии

Посол России в Осло Теймураз Рамишвили заявил РИА Новости, что запрет импорта готовой продукции из рыбы и морепродуктов из Норвегии позволит российским производителям занять высвободившиеся ниши на внутреннем рынке.

По словам Рамишвили, данная мера позволит производителям занять ниши в том числе в премиальном сегменте, а также создать определенный задел для увеличения экспорта рыбной национальной продукции в дружественные страны.

Рамишвили также утверждал, что поставщики рыбных кормов из Норвегии сталкиваются с давлением из-за поставок в Россию. По его мнению, Норвегия не сможет заменить Россию на европейском газовом рынке.

Посол отметил, что энергетический кризис 2022 года показал, что Норвегия, работая на пределе своих возможностей по добыче энергоресурсов, смогла увеличить поставки газа на европейский рынок всего на 8% (около 9 миллиардов кубометров).

Ранее Рамишвили заявил, что Россия и Норвегия продолжат работу в области рыболовства несмотря на санкции.