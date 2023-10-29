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Добраться из Москвы в Абу-Даби станет проще

«Аэрофлот» возобновил регулярные полеты из Шереметьево в Абу-Даби

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Shutterstock

«Аэрофлот» возобновил регулярные полеты из аэропорта Шереметьево в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты). Об этом сообщается на сайте авиакомпании.

«Полеты в столицу ОАЭ будут выполняться четыре раза в неделю: по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям на узкофюзеляжных лайнерах Boeing 737-800», — говорится в сообщении.

С 2 ноября «Аэрофлот» планирует перевести рейсы в новый терминал Международного аэропорта Абу-Даби — Midfield. Отмечается, что данный терминал является крупнейшим в мире. Он способен принимать до 79 самолетов одновременно и до 11 тыс. путешественников в час.

Как уточнили в авиакомпании, пассажиры класса «Бизнес» и участники программы «Аэрофлот Бонус» золотого и платинового уровней смогут воспользоваться бизнес-залом Plaza Premium Lounge.

Напомним, помимо Абу-Даби «Аэрофлот» в зимнем сезонном расписании выполняет регулярные рейсы из Москвы в еще один популярный город ОАЭ — Дубай.

Ранее сообщалось, что «Аэрофлот» с 30 октября увеличит частоту полетов из Москвы в Дубай (ОАЭ). Авиаперевозчик будет выполнять 3 собственных ежедневных рейса в международный аэропорт Дубая из «Шереметьево». Предполагается, что новая частота позволит удовлетворить возросший сезонный спрос на перелеты в ОАЭ. С актуальным расписанием рейсов можно ознакомиться на сайте авиакомпании.

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