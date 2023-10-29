Поставщики рыбных кормов из Норвегии сталкиваются с давлением из-за поставок в РФ

Поставщики рыбных кормов из Норвегии сталкиваются с давлением из-за поставок в Россию, заявил посол РФ в Осло Теймураз Рамишвили. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам дипломата, власти Норвегии оказывают беспрецедентное давление на бизнесменов.

«Представителей бизнес-сообщества Норвегии вынудили покинуть российский рынок, не считаясь с их убытками. Оставшиеся отдельные компании малого и среднего норвежского бизнеса продолжают сталкиваться с растущим прессингом со стороны своих властей <...> С аналогичным давлением сейчас сталкиваются норвежские поставщики рыбных кормов в Россию», — отметил Рамишвили.

В качестве примера он также привел ситуацию с бойкотированием норвежских компаний продукции национального производителя шоколада Freya, так как материнская компания бренда — американская корпорация Mondelez, сохранила присутствие в России.

До этого дипломат сообщал, что вложения норвежского пенсионного фонда в российские ценные бумаги за год снизились с $3,1 мдрд до $291 млн.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.