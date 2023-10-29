Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Евросоюз обвинил США в срыве важной международной сделки

В ЕС обвинили Соединенные Штаты в срыве соглашения по полезным ископаемым

close
100%
Global Look Press

В Европейском Союзе обвинили Соединенные Штаты в срыве соглашения по полезным ископаемым, сообщает агентство Bloomberg.

С такой оценкой выступил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

«США и Евросоюз не смогли в последнее время достичь соглашения по важнейшим полезным ископаемым, поскольку США выдвинули дополнительные требования, выходящие за рамки соглашения, подписанного Японией и Вашингтоном в начале этого года», — заявил Домбровскис.

Еврочиновник заявил, что США предъявляют к Европейскому союзу больше требований, чем по аналогичному соглашению с Японией. Наряду с соглашением по стали и алюминию, этот документ стал одним из двух, которые не были согласованы до начала саммита ЕС — США.

До этого стало известно, что Евросоюз и США подпишут меморандум о развитии африканского энергокоридора.

Ранее политолог оценил возможность прекращения дипломатических отношений России с ЕС.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий