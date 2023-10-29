Евросоюз обвинил США в срыве важной международной сделки

В Европейском Союзе обвинили Соединенные Штаты в срыве соглашения по полезным ископаемым, сообщает агентство Bloomberg.

С такой оценкой выступил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

«США и Евросоюз не смогли в последнее время достичь соглашения по важнейшим полезным ископаемым, поскольку США выдвинули дополнительные требования, выходящие за рамки соглашения, подписанного Японией и Вашингтоном в начале этого года», — заявил Домбровскис.

Еврочиновник заявил, что США предъявляют к Европейскому союзу больше требований, чем по аналогичному соглашению с Японией. Наряду с соглашением по стали и алюминию, этот документ стал одним из двух, которые не были согласованы до начала саммита ЕС — США.

До этого стало известно, что Евросоюз и США подпишут меморандум о развитии африканского энергокоридора.

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