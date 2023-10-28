Экономист предрек ставки по ипотеке на уровне 20% годовых к декабрю

Ставки по ипотечным кредитам в России (без учета госпрограмм) могут достичь 20% к декабрю этого года. Такой прогноз РИА Новости дал доцент базовой кафедры Финконтроля, анализа и аудита Главного контрольного управления Москвы РЭУ имени Плеханова Дмитрий Осянин.

«В текущих условиях, когда Центральный банк России продолжает повышать ключевую ставку, возможно, что ставки по ипотеке также останутся высокими», — пояснил он.

По словам экономиста, ставки на уровне 20-22% по рыночной ипотеке теоретически возможны в следующем году. Их размер будет зависеть от экономической ситуации в России, ключевой ставки и других факторов.

Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий усомнился, что до конца этого года средневзвешенная стоимость жилищных кредитов приблизится к 20%. При этом в 2024 году такой сценарий возможен, даже при отсутствии мощных геополитических, экономических или финансовых шоков. Повышение ставок произойдет из-за роста инфляции, уточнил аналитик.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов предположил, что на вторичном рынке ставки по ипотеке могут достичь 16-18% для отдельных категорий заемщиков и объектов. Это произойдет, если ЦБ продолжит повышать ключевую ставку, уточнил он.

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