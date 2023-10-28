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Фондовый эксперт сообщил, чего ожидать после серии повышений ключевой ставки ЦБ

Эксперт Миронюк предупредил об отложенном эффекте повышения ставки Центробанка

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«Газета.Ru»

Повышение ключевой ставки Банком России сразу на 2 процентных пункта укрепило рубль, но отложенный эффект может проявиться ближе к концу зимы. Такой прогноз дал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк в беседе с агентством «Прайм».

По его оценке, реакция рубля на четвертое по счету повышение ключевой ставки довольно красноречиво, так как курс российской валюты хорошо укрепился с пробитием вниз уровня 93-93,3 рубля за доллар, зафиксированного ранее, и стал более привлекательным для инвесторов.

«Сохраняю прогноз 90-100 рублей за доллар до конца года», — сказал фондовый эксперт.

Миронюк полагает, что такими мерами фингрегулятор хочет добиться стабилизации инфляции, снижения волатильности и спекулятивного интереса у тех, кто играет против рубля.

«Проявится отложенный эффект повышений — сократятся импорт, спрос и кредитование», — спрогнозировал он.

До этого доцент кафедры экономики РАНХиГС Санкт-Петербург Дмитрий Десятниченко рассказал, чего ждать от повышения ключевой ставки до 15%.

Ранее Набиуллина сообщала, что Центробанк готов повышать ставку «ощутимыми шагами» для возврата инфляции к 4%.

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