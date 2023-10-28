Финляндия повысила уровень риска безопасности поставок газа

В Финляндии повысили уровень риска безопасности поставок газа. Об этом сообщается на официальном сайте Национального агентства по чрезвычайным ситуациям Финляндии.

«Национальное агентство по чрезвычайным ситуациям, как компетентный орган регулирования безопасности газоснабжения, объявил об уровне тревоги», — сказано в сообщении.

Соответствующее решение было принято в связи с повреждением газопровода Balticconnector.

«Важный канал для импорта газа не будет использоваться зимой 2023-2024 годов как минимум пять месяцев», — говорится в сообщении.

Как заявило агентство, риск безопасности газоснабжения повысили до среднего уровня по трехступенчатой шкале. Средняя ступень трехступенчатой шкалы риска безопасности «вводится в ситуации, когда перебои в поставках газа или исключительно высокий спрос на газ значительно ослабляют надежность поставок газа, но рынок все еще способен справиться с перебоями или спросом без необходимости прибегать к нерыночным мерам», уточнило агентство.

До этого премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что события с повреждением газопровода Balticconnector и телекоммуникационных кабелей между Финляндией, Швецией и Эстонией связаны между собой.

ЧП на газопроводе Balticconnector произошло в ночь на 8 октября. Сначала операторы зарегистрировали падение давления, а затем появились данные об утечке, из-за чего клапаны трубы перекрыли. Спустя два дня норвежские сейсмологи заявили, что с некоторой вероятностью зафиксировали взрыв магнитудой в 1 в районе Balticconnector.

Полиция Финляндии сообщила, что во время расследования повреждения газопровода Balticconnector работает над версией о причастности к произошедшему китайского контейнеровоза Newnew Polar Bear.

Ранее в НАТО пообещали решительно ответить на подрыв газопровода Balticconnector.