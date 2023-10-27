«Магнит» получит 33% в сети «Самбери»

Российский ретейлер «Магнит» приобретает 33,01% одной из крупнейших дальневосточных торговых сетей «Самбери». Об это сообщает пресс-служба компании.

«Сделка будет реализовываться после получения соответствующего согласования от Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и выполнения ряда других условий, согласованных сторонами», — говорится в сообщении.

Предполагается, что она будет закрыта летом 2024 года. Сумма сделки не раскрывается.

«Самбери» управляет 291 магазином различных форматов – от гипермаркетов до «дискаунтеров».

17 октября стало известно, что ретейлер «Лента» приобрел «Монетку» — одну из крупнейших сетей магазинов у дома в России. Компания приобрела 99,999% долей в уставном капитале «РМ-Групп», которая управляет магазинами под брендом «Монетка».

Ранее сообщалось, что магазинам могут разрешить бесплатно раздавать продукты.