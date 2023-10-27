В Центробанке сообщили, что настроены на борьбу с инфляцией

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции заявила, что регулятор настроен на борьбу с инфляцией в России, передает РИА Новости.

«Мы решительно настроены на то, чтобы решительно бороться с высокой инфляцией», — сказала она.

Банк России повысил прогноз инфляции на 2023 год до 7-7,5% с 6-7%, а на 2024 год установил прогнозный диапазон на уровне 4-4,5% вместо ожидавшихся прежде 4%.

Также 27 сентября Центробанк РФ повысил ключевую ставку до 15% годовых, на 200 базисных пунктов

Финансист прокомментировал сравнение заседания ЦБ по ставке и битвы при Ватерлоо.

В сентябре Набиуллина заявила на пресс-конференции, что банк России повысил ключевую ставку в том числе на фоне ослабления рубля.

Ранее Путин оценил ход работы над новым бюджетом России.