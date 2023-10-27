Набиуллина оценила дефицит кадров в российских компаниях

Две трети российских компаний столкнулись с дефицитом кадров, в основном в обрабатывающей промышленности. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции, передает корреспондент «Газеты.Ru».

По ее словам, дефицит кадров является существенным ограничителем для расширения производства. С данным фактором столкнулись две трети компаний из опроса регулятора, в основном проблема наблюдается в обрабатывающей промышленности.

До этого вице-спикер Госдумы Александр Бабаков заявил, что проблему дефицита кадров в России необходимо решать за счет повышения зарплат.

По словам вице-спикера, необходимы меры по обновлению основных фондов, системному обучению предпринимателей, снижению налоговой нагрузки на себестоимость продукции.

Бабаков отметил, что инфляция в стране опережает рост доходов населения. Кроме того, изменилась структура спроса на рынке труда — теперь нужны в первую очередь квалифицированные специалисты, зарплаты которых выше среднего уровня.

Ранее Центробанк РФ поднял ключевую ставку до 15%.