ФАС рекомендовала нефтяным компаниям следить за серым экспортом бензина

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России рекомендовала нефтяным компаниям, продающим топливо на бирже, отслеживать его дальнейший маршрут. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на выписку из протокола заседания биржевого комитета ФАС от 11 октября.

В документе указано, что покупатель топлива должен взять на себя обязательство по отслеживанию приобретенных на бирже объемов при последующей продаже, то есть включать аналогичный пункт в договоры со следующими покупателями. Участники цепочки должны предоставлять все данные о маршруте топлива по требованию продавца или по запросу Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Эксперты считают, что инициатива призвана свести на нет серый экспорт, который продолжает создавать локальное напряжение на топливном рынке.

До этого в Минфине связали подорожание топлива с серым экспортом. По словам замминистра финансов Алексея Сазанова, демпфер был урезан с начала сентября, а цены начали расти еще летом. Сазанов заявил, что без мер по пресечению экспорта топлива ситуация не изменится.

16 октября заместитель председателя правительства Александр Новак провел совещание по внутреннему рынку нефтепродуктов, участники которого отметили стабильную ситуацию с ценами на нефтепродукты в розничном сегменте.

13 октября в России увеличили минимальные продажи бензина и дизеля на бирже.

Ранее ФАС возбудила первые дела против топливных компаний из-за цен на бензин.