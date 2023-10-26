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Минсельхоз предложил временно запретить экспорт яиц из России

Минсельхоз предложил ввести полугодовой запрет на экспорт пищевого яйца из РФ

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Depositphotos

Минсельхоз РФ предложил ввести временный запрет на экспорт из России пищевого яйца птицы сроком на 6 месяцев. Об этом свидетельствует информация на портале проектов нормативных правовых актов.

В Министерстве отмечают, что в настоящее время в России наблюдается значительный рост цен на куриные яйца: за год они подорожали на 24%. По мнению Минсельхоза, это связано в первую очередь с удорожанием себестоимости производства на фоне высокого курса доллара. Кроме того, в ведомстве полагают, что нынешняя ситуация делает экспорт яиц более привлекательным по сравнению с внутренними поставками, что создает угрозу продовольственной безопасности.

Согласно данным Росстата, за 9 месяцев 2023 года в России произведено 28,556 млрд штук яиц — на 2,7% больше, чем годом ранее. Однако в сентябре производство сократилось на 1,1% в годовом выражении.

Накануне президент России Владимир Путин похвалил министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева за доклад о состоянии дел из подмосковного курятника.

Ранее в России предложили запретить экспорт отдельных видов птицы.

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