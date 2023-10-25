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Мишустин назвал долю рублей и юаней в расчетах между Россией и Китаем

Мишустин: на рубли и юани приходится более 90% расчетов между Россией и Китаем

Более 90% трансграничных расчетов между Россией и Китаем осуществляется в национальных валютах — рублях и юанях, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Несмотря на сложную внешнюю конъюнктуру, торгово-экономическое взаимодействие наше активно развивается», — подчеркнул Мишустин.

Ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности, главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин 19 октября оценил долю рублей и юаней во взаиморасчетах между Москвой и Пекином в 90%. Он уточнил, что Россия производит 12% мирового объема жидких углеводородов, а на Китай приходится 14% от их общемирового потребления. Значительный взаимный товарный поток, а также товарные потоки третьих стран и возможности клиринга позволили России и Китаю перейти на расчеты в нацвалютах, заключил Сечин.

Ответственный секретарь призвал расширять использование юаней и рублей в расчетах между Россией и Китаем, а также с третьими странами. По словам Сечина, для этого требуется поддержка Банка России и Народного Банка Китая, более тесное межбанковское взаимодействие и его практическая направленность на реализацию конкретных проектов.

Ранее сообщалось, что около 40% россиян считают юань достойной заменой доллару и евро.

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