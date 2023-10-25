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Сбер стал семикратным лауреатом премии Best for Life

Семь проектов Сбера получили дизайнерскую премию Best for Life

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Пресс-служба Best for Life Design Forum & Award

Сбер стал семикратным лауреатом международной премии в области визуальных коммуникаций, архитектуры, промышленного и продуктового дизайна Best for Life Design Award 2023, сообщает пресс-служба Сбера.

Карточка реализуемого объекта на Portal DA победила в номинации «Проект года» (блок Digital Design, категория «UX/UI-дизайн»). Portal DA — сервис Сбера по реализации непрофильных активов и залогового имущества.

Проект «Традиция инноваций: поздравление клиентов в формате AR» победил в номинации «Проект года» (блок Product&Promotion категория «Шедевры рекламы»).

Также дизайн для проекта «Зеленый Марафон — 2023» победил в номинации «Проект года» (блок Art&Design, категория «Социальный дизайн»).

Phygital-проект «Второе дыхание» для медиафасадов в офисах Сбера победил в номинации «Проект года» (блок Art&Design, категория «Анимация и иллюстрация»). phygital-проект Сбера (от англ. physical + digital — физический и цифровой) соединяет цифровое и реальное пространство при помощи инноваций в области дизайна среды. В его основе — видеоролики с изображением природных ландшафтов в 3D-графике.

Дизайн-концепция для ежегодной международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey 2022 победила в номинации «Проект года» (блок Art&Design, категория «Ивент-дизайн»). В основу дизайн-концепции для AI Journey 2022 («Путешествие в мир искусственного интеллекта») команда проекта заложила идею искусственного интеллекта (ИИ) и его непрерывного развития.

Дизайн для проекта «Зеленый день — 2022» победил в номинации «Проект года» (блок Product&Promotion, категория «Концепция рекламной кампании»). Акция «Зеленый день» приурочена ко дню рождения Сбера и проводится с 2018 года.
Экран задолженности по Кредитной СберКарте победил в номинации «Дизайн-концепция года» (блок Digital Design, категория «Пользовательский интерфейс»).

Best for Life Design Award — международная премия в области визуальных коммуникаций, архитектуры, промышленного и продуктового дизайна.

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