Аналитик предостерег россиян от покупки долларов

Покупка долларов на фоне укрепления рубля курса рубля может быть преждевременной. Не исключено, что российская валюта продолжит повышаться к американской, и до конца года доллар будет стоить 90-96 рублей. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.

Он перечислил факторы, которые способствовали укреплению курса рубля в октябре — продажа валюты экспортерами для налоговых платежей, приток валютной выручки на внутренний рынок после введения новых правил ее обязательной продажи и ожидания повышения ключевой ставки ЦБ 27 октября.

«Было бы логичным увидеть снижение курса [доллара] к уровню 92,5 рубля — здесь находится ближайший сильный уровень месячной поддержки. Если курс доллара придет на эту отметку, курс евро должен в это же время быть в районе 98 рублей», — заключил Потавин.

Но, если российские власти через полгода отменят требование по обязательной валютной выручке, уже после апреля 2024 года курсы доллара и евро начнут расти, предположил аналитик.

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев в беседе с «Газетой.Ru» накануне спрогнозировал доллар по 90 рублей к концу года.

Ранее инвестстратег дал прогноз по курсу рубля к доллару в ближайшее время.