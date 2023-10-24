В МЭА назвали сроки пикового спроса на нефть в мире

Спрос на нефть на глобальном рынке достигнет пика до конца текущего десятилетия. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на отчет Международного энергетического агентства (МЭА).

В материале указано, что к 2030 году мировое потребление топлива достигнет отметки в 102 млн баррелей в сутки. При этом к середине столетия спрос вновь сократится — соответствующий показатель составит до 97 млн баррелей.

Как отметили аналитики, в среднесрочной перспективе также ожидается падение спроса на другие ископаемые виды топлива. В том числе это касается газа и угля.

По данным агентства, с начала следующего десятилетия международное сообщество с большой долей вероятности начнет «волнообразными скачками» увеличивать и уменьшать потребление нефти и других видов топлива. Согласно публикации, данная тенденция может продлиться в течение «многих лет».

В связи с этим эксперты предупредили, что странам мира будет сложно сдержать ускорение темпов глобального потепления в границах 1,5 °C. Речь идет о периоде до 2050 года.

Также аналитики уточнили, что главными потребителями нефти до указанного года станут авиационная и нефтехимическая отрасли. Кроме того, на рост объемов потребления окажет влияние судоходная отрасль.

Ранее премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа Ас-Судани заявил о негативном влиянии конфликта на Ближнем Востоке на поставки нефти на глобальный рынок.