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Информационное табло рухнуло на шоссе и перекрыло движение в Подмосковье

В Подмосковье рухнувшее на шоссе табло перекрыло движение

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Global Look Press

В Подмосковье манипулятор сбил информационное табло, оно рухнуло и перекрыло движение. Об этом со ссылкой на оперативные службы сообщает ТАСС.

По информации агентства, инцидент произошел на пересечении ЦКАД и Волоколамского шоссе. На 314-м километре произошла авария, в результате которой движение приостановили.

«Манипулятор с поднятой стрелой врезался в конструкцию с дорожными знаками и камерами, в результате она упала и полностью перекрыла дорогу. Движения нет в обе стороны», — сообщили в оперативных службах, передает ТАСС.

По предварительным данным, информационное табло упало на одну из проезжающих мимо машин. В результате произошедшего никто не пострадал. Прочие детали и обстоятельства инцидента на данный момент не уточняются.

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