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В Ставрополе пенсионера весом 200 кг пришлось госпитализировать с помощью спасателей

В Ставрополе пятеро спасателей помогли доставить в больницу мужчину весом 200 кг

В Ставропольском крае сотрудники МЧС помогли доставить в медицинское учреждение мужчину, который весил 200 кг. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

77-летний житель Ставрополя почувствовал себя плохо и вызвал бригаду скорой помощи, однако врачи не смогли доставить пациента в больницу. Мужчина весил 200 кг и практически не мог самостоятельно передвигаться.

Родственники пенсионера обратились в экстренное службы, пятеро спасателей смогли погрузить пациента на носилки и вынести из частного дома, мужчину передали медикам.

До этого сообщалось, что в Москве мужчину весом 300 килограмм эвакуировали из квартиры через окно. 54-летний россиянин с сердечной недостаточностью не смог пройти в дверь, поэтому было решено срезать оконные решетки. Однако после этого выяснилось, что пациент не помещается в скорую помощь, поэтому пришлось вызывать более крупный автомобиль. Для эвакуации пациента потребовалось не менее семи спасателей.

Ранее под Тюменью в больницу попал мужчина весом в 300 килограммов, годами не покидавший дом.

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