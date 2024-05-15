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ВСУ каждый день теряют позиции на севере Харьковской области

FQ: армия Украины ежедневно теряет опорные пункты под Харьковом

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Станислав Красильников/РИА Новости

Армия Украины ежедневно теряет опорные пункты под Харьковом, безуспешно пытаясь отразить наступление России в этом регионе. Об этом пишет итальянское издание Il Fatto Quotidiano.

«За последние сутки Россия заняла в Харьковской области больше территории, чем украинцы за четыре месяца контрнаступления», — сообщает издание, ссылаясь на источники в Вооруженных силах Украины.

По мнению авторов, российская армия полностью владеет инициативой на этом направлении, что позволяет успешно продвигаться дальше. Издание считает, что наиболее вероятными планами России является создание буферной зоны на границе или оттягивание сил ВСУ, которые держат оборону на других фронтах.

До этого российские военнослужащие заняли северную часть Волчанска в Харьковской области и обходят город с востока.

Ранее военный эксперт объяснил, какое значение имеет Волчанск для ВС РФ.

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Операция на Украине
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